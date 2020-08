Polonia: viceministro Interno esclude ritorno a controlli a frontiere interne Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da coronavirus in Polonia sono stati 809. Lo rende noto come di consueto il ministero della Sanità di Varsavia. Il dato è in preoccupante crescita, giacché i nuovi casi osservati ieri erano stati 726, mercoledì 640, martedì 680 e lunedì 575. Il numero di oggi segna nuovamente un record dall'inizio della pandemia in Polonia. Sempre oggi il dicastero ha informato della morte di altre 13 persone. Il totale dei casi di coronavirus dall'inizio della pandemia nel Paese è di 50.324 unità. I decessi sono stati finora 1.787. (Vap)