Afghanistan: Pontecorvo (Nato), Loya Jirga opportunità per ripresa negoziati intra-afgani

- Il grande consiglio dell'Loya Jirga è un'opportunità per discutere del processo di pace in Afghanistan, inclusi i temi come la liberazione dei prigionieri, al fine di permettere la ripresa dei negoziati intra-afgani. Lo ha dichiarato il rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, secondo quanto riportato dal profilo Twitter della rappresentanza dell'Alleanza atlantica a Kabul, in riferimento alla più grande assemblea afgana in corso in questi giorni. "Auguro ai delegati ogni bene nelle loro deliberazioni, per consolidare un approccio nazionale alla pace", ha affermato Pontecorvo. (Res)