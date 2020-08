Speciale infrastrutture: British Airways, 6000 lavoratori accettano uscita volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica British Airways sta facendo progressi riguardo il piano per tagliare 12 mila posti di lavoro, con oltre 6000 persone che hanno accettato l'uscita volontaria. Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea, nell'ambito dei piani di rilancio a causa della crisi Covid-19. La compagnia aerea ha fatto sapere che invierà alcune lettere ai dipendenti che rimarranno per comunicare loro se hanno ancora il lavoro e, se lo hanno, se intendono accettare un nuovo contratto o rimanere con quello precedente. "Stiamo prendendo decisioni difficili e prendiamo ogni possibile azione ora per proteggere quanti più posti di lavoro possibili", ha dichiarato un portavoce di British Airways. Secondo i sindacati, tuttavia, la compagnia aerea avrebbe esagerato nei piani relativi ai tagli dei posti di lavoro. (Rel)