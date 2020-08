Credito: Abi, si consolida utilizzo del digital banking nel 2019 e nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si consolida l'utilizzo dei canali digitali: per le banche intervistate i clienti attivi su Mobile sono cresciuti del 37 per cento nel 2019. È quanto emerge da un'indagine contenuta nel nono rapporto annuale realizzato da Abi Lab, il consorzio per la ricerca e l'innovazione per la banca promosso dall'Associazione bancaria italiana che fa il punto sullo sviluppo e sulle potenzialità del digital banking. A trainare il trend, si legge nel relativo comunicato stampa, i clienti che accedono al mobile banking da smartphone con app dedicata. In crescita del 56 per cento anche il volume totale di operazioni dispositive su mobile banking: tra queste, bonifici e giroconti registrano un incremento di 75 punti percentuali. In termini di volumi le operazioni dispositive da pc rimangono superiori del 25 per cento rispetto al Mobile, ossia alle operazioni dispositive effettuate con smarthphone e tablet. In oltre un caso su tre, per le banche rispondenti il numero di utenti che accede al Mobile con smartphone e tablet supera gli attivi via Internet. Anche nel primo trimestre 2020 i clienti attivi sui canali digitali sono aumentati di 1,3 milioni rispetto al primo trimestre del 2019, con un tasso di crescita del 16 per cento. (Com)