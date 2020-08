Torino: Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, domani bandiere a mezz'asta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Torino, a Palazzo di Città e nelle sedi della Città Metropolitana, le bandiere saranno esposte a mezz’asta per la ”Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”: ricorrenza che, a partire dal 2001, l’8 agosto di ogni anno - cioè nel giorno in cui 64 anni fa a Marcinelle, in Belgio, un incidente avvenuto in una miniera di carbone costò la vita a 262 lavoratori, 136 dei quali erano immigrati italiani – viene celebrata per ricordare e onorare la memoria di tutti i nostri connazionali caduti sul lavoro nel nostro Paese e all’estero. (Rpi)