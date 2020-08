Fase 3: da Regione Lombardia 310 milioni di investimenti per la ripresa della Bergamasca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È stato presentato oggi, con una conferenza stampa nella sede della Provincia di Bergamo, il "Piano Marshall" per la Bergamasca. Presenti l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi e il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli. Lo stanziamento complessivo per la Bergamasca ammonta a 310.447.608 euro, di cui 251.746.120 euro sono stati deliberati mercoledì 5 agosto 2020. "Il piano voluto dal presidente Fontana rappresenta un investimento senza precedenti per la Bergamasca", ha spiegato l'assessore Terzi. "L'obiettivo - ha aggiunto - è rilanciare l'economia attraverso l'iniezione di liquidità. Un rilancio che deve avvenire a partire da adesso: da qui la necessità di stringere i tempi rispetto a questo programma ambizioso. Abbiamo raccolto le esigenze degli enti locali e dispiegato risorse determinanti. È il forte contributo di Regione Lombardia alla ripartenza: un volano per la ripresa economica e un piano che migliorerà in modo sensibile la mobilità dei nostri territori. Andiamo a sbloccare molte infrastrutture cruciali che i bergamaschi attendono da tempo". "Per la linea T2 Bergamo-Villa d'Almè - ha proseguito Terzi - abbiamo deliberato uno stanziamento di 40 milioni di euro. Il potenziamento del sistema metrotranviario bergamasco è assolutamente strategico, la T2 potrà assicurare collegamenti rapidi e sostenibili tra Bergamo e la Valle Brembana, replicando il successo della T1".