Fase 3: da Regione Lombardia 310 milioni di investimenti per la ripresa della Bergamasca (2)

- "Per il Collegamento stradale veloce Bergamo-Treviglio - ha chiarito l'assessore - allochiamo 130 milioni di euro, in modo da mettere in sicurezza un contributo pubblico per l'opera. Sarà il territorio a stabilire se e come utilizzare queste risorse: auspichiamo uno stanziamento altrettanto significativo da parte del governo. Laddove queste somme non dovessero servire per la Bergamo-Treviglio, garantisco che resteranno in ogni caso sul territorio bergamasco". "Stanziamo - ha precisato Terzi - 10 milioni di euro per la Variante della Valcalepio, ulteriori 3 milioni per la Variante di Verdello, 7,5 milioni per la Variante di Cerete, 5 milioni per la Variante di Boltiere, 1,8 milioni per la Variante Sud di Calusco, 1,5 milioni per il completamento della riqualificazione della SP100 a Palosco, altri 5 milioni per il Rondò A4 di Bergamo e 4 milioni per la realizzazione dello svincolo della SP470 a Dalmine. Opere che davvero vanno a ridisegnare ed efficientare la viabilità bergamasca dei prossimi anni". "Nel Piano Marshall della Lombardia - ha rimarcato - sono compresi interventi rilevanti anche per la mobilità ciclistica. Penso ai 5.850.000 euro messi in campo per realizzare la Ciclabile dell'Isola, o ai 1.210.000 euro per realizzare l'anello ciclabile tra Roncola e Costa Valle Imagna. Rilevante anche il 1.400.000 stanziato per la ciclabile che costeggia la SP149 a Spirano e Comun Nuovo". (segue) (com)