Fase 3: da Regione Lombardia 310 milioni di investimenti per la ripresa della Bergamasca (3)

- Nel Piano sono inclusi anche interventi per 2.250.000 per la nuova sede della Polizia locale di Dalmine, 1.700.000 per la riqualificazione del centro di Covo, 11 milioni per l'ampliamento della Fiera di Treviglio e altri 5 milioni per la riconversione delle Ex Caserme Montelungo-Colleoni destinate a diventare il nuovo studentato dell'Università di Bergamo. "Non possiamo che esprimere soddisfazione perché si tratta di fondi importanti che ci consentono di intervenire su molti progetti", ha commentato il presidente della Provincia di Bergamo. "Ora la palla passa a noi: dobbiamo essere bravi a concretizzare i progetti - ha concluso Gafforelli - e avviare in tempi brevi i cantieri, e avremo la possibilità di dare una svolta importante al territorio". (com)