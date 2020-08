Tivoli: tenta di stuprare una 67enne sul treno a Marcellina, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aggredito una donna di 67 anni sul treno nei pressi della stazione Marcellina in provincia di Roma e, approfittando del fatto che sul vagone non vi era nessuno, ha tentato di stuprarla. Protagonisti della vicenda sono un 28enne e la sua vittima, avvicinata sul treno con la scusa di scambiare qualche parola, finendo con avance sempre più spinte che, rifiutate dalla donna, hanno innescato la pretesa del rapporto sessuale. Le urla della 67enne hanno attirato l’attenzione di passeggeri di altre carrozze e del personale del treno che hanno messo in fuga l’uomo che si è dileguato, attraversando i binari, nelle campagne circostanti, abbandonando anche un borsone contenente alcuni effetti personali. I carabinieri, hanno attivato una immediata battuta di ricerca circondando la vasta zona di interesse, così riuscendo a localizzare e bloccare l’uomo. (segue) (Rer)