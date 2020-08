Decreto Agosto: Capone, rilanciare Pil e stop licenziamenti per tutto il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito al decreto Agosto dichiara: "Siamo in attesa che il governo si dimostri coerente e che vari riforme in grado di rilanciare davvero l'economia e l'occupazione nel Paese. In tal senso - prosegue il dirigente sindacale in una nota -, ci aspettiamo che il blocco dei licenziamenti sia prolungato per tutto il 2020, e non fino a conclusione dell'emergenza. E' inoltre necessario pensare ad un piano industriale a medio e lungo termine che possa garantire la modernizzazione dell'Italia con l'obiettivo di favorire la formazione di nuovi posti di lavoro". A giudizio del leader sindacale, "occorre dare un impulso ai consumi e agire sul costo del lavoro, riducendo in maniera importante il cuneo fiscale. Pertanto, è prioritario supportare i settori maggiormente colpiti tra cui la ristorazione, il turismo, i commercianti, le piccole e medie imprese erogando finanziamenti anche a fondo perduto per dare maggiore liquidità. Mi auguro, quindi - conclude Capone -, che il decreto Agosto non sia l'ennesima misura tampone, ma sostenga in modo concreto la ripresa del Pil (Prodotto interno lordo)". (Com)