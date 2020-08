M5s: Giulia Grillo lascia il Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute, Giulia Grillo, lascia il Movimento 5 Stelle. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista al quotidiano "La Stampa": "La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea - ha detto Grillo -. La verità è che sono molto stanca. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo sempre delle resistenze al nostro interno che non permettono al Movimento di evolversi". Grillo si iscriverà al gruppo Misto. (Com)