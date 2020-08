Nigeria: attacchi armati nello Stato di Kaduna, almeno 21 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21 persone sono morte in seguito ad una serie di raid notturni effettuati la notte scorsa da uomini armati in diversi villaggi dello Stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria. È quanto riferito in una nota dal portavoce della polizia dello Stato di Kaduna, secondo cui gli uomini armati hanno fatto irruzione in cinque villaggi nell'area di Zangon-Kataf. Tuttavia, secondo fonti locali citate dall’emittente “Bbc”, le vittime dei raid sarebbero 33 persone. Gli aggressori hanno anche dato alle fiamme decine di case e veicoli e poi sono fuggiti. Gli attacchi sono avvenuti nonostante il coprifuoco di 24 ore imposto dal governo statale in seguito ad attacchi precedenti, di cui non si conosce la paternità. Lo Stato di Kaduna è stato teatro in passato di diffuse violenze legate a bande criminali armate che uccidono o rapiscono persone a fini di riscatto, nonché di conflitti tra agricoltori e allevatori di bestiame. Secondo le stime delle autorità, più di 8 mila persone sono state uccise nel nord-ovest della Nigeria negli ultimi dieci anni. (Res)