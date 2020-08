Spagna: Torra (Catalogna), referendum su monarchia o governo Sanchez si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo del primo ministro, Pedro Sanchez, deve indire un referendum sulla monarchia o dimettersi. Lo ha affermato oggi il presidente della Comunità autonoma della Catalogna, Quim Torra, che ha definito la partenza del re emerito, Juan Carlos, dalla Spagna, "uno scandalo straordinario e ridicolo su scala internazionale". Secondo Torra, è "estremamente grave" che il governo "protegga e copra questa fuga spudorata": a suo modo di vedere è inconcepibile che, ad oltre 4 giorni di distanza, non si sappia con certezza dove si trovi l'ex monarca né se siano stati utilizzati fondi pubblici per la sua partenza. Torra ha pertanto invitato i membri del governo "progressista" a dimettersi "se non vogliono giustificare lo scandalo della monarchia" (Spm)