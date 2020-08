Roma: Fd'I (Municipio I), per Pd sgombero in viale Pretoriano non è urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la maggioranza del Pd in Municipio Roma I ha bocciato l'atto di Fd'I dove si richiede lo sgombero urgente della favela sita in viale Pretoriano". E' quanto dichiarano in una congiunta gli esponenti di Fd'I nel I Municipio, Stefano Tozzi capogruppo e i consiglieri municipali Gianluca Caramanna, Lorenzo Santonocito e Maurizio Esposito. "Inizialmente hanno richiesto di ritirare il provvedimento chiedendo un approfondimento, classico metodo per non discutere il problema, per poi bocciarlo perché nel testo si richiedeva al Prefetto e al sindaco di sgomberare un vero e proprio accampamento con decine di persone che vivono in condizioni disumane - aggiungono gli esponenti di Fd'I. L'atto chiaramente chiedeva tutti i supporti sociali e igienico sanitari ma il Pd quando si parla di immigrati non ci sente proprio. Notiamo una forte veemenza per lo sgombero di una bancarella a piazza Vittorio ma un'assoluta inerzia su una situazione gravissima come la baraccopoli in viale Pretoriano. Una posizione ideologica accattona, che punisce - conclude la nota - gli italiani che lavorano e difende gli immigrati accampati per le strade".(Com)