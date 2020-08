Hong Kong: Trump sarebbe pronto a imporre sanzioni contro il capo esecutivo Carrie Lam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, è pronta a imporre sanzioni al capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, e ad altri funzionari cinesi in seguito all’approvazione della Legge sulla sicurezza. Lo riferisce la stampa Usa, che cita diverse fonti vicine al dossier. Le misure, in particolare, riguarderebbero anche funzionari del Partito comunista. Le sanzioni verrebbero eseguite in base a un ordine esecutivo che il presidente Trump ha firmato il mese scorso cercando di punire la Cina per la sua posizione contro il dissenso a Hong Kong. La scorsa settimana le autorità di Hong Kong hanno imposto nuove restrizioni arrestando altri quattro attivisti. Gli Stati Uniti hanno già sanzionato un membro di spicco del Partito comunista cinese e altri tre funzionari per presunte violazioni dei diritti umani contro le minoranze etniche musulmane nella regione dell'estremo ovest dello Xinjiang. (Nys)