Roma: Leodori (Regione Lazio), felicitazioni a nuovo prefetto Piantedosi, grazie a Pantalone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rivolgere le felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro al neo prefetto di Roma Matteo Piantedosi per il nuovo prestigioso quanto complesso incarico a cui è stato chiamato". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "La sua esperienza sarà un elemento essenziale per guidare la Prefettura di Roma in un momento senza dubbio delicato per la Capitale, nella consapevolezza che troverà nella Regione Lazio piena disponibilità di collaborazione e dialogo istituzionale - aggiunge Leodori -. Desidero con sincera stima, rivolgere alla prefetta Gerarda Pantalone il ringraziamento per il lavoro portato avanti in questi anni e in particolare per la straordinaria determinazione, equilibrio e capacità di gestione – conclude Leodori - degli effetti del Covid-19 che hanno messo a dura prova la nostra comunità". (Com)