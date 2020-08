Spagna: Pp, "inaccettabile" che governo non controlli fuga migranti in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "inaccettabile" che il governo del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, abbia "abbandonato i suoi doveri di controllo" degli immigrati irregolari in quarantena per i rischi legati alla salute pubblica. Lo ha dichiarato il leader del Partito popolare (Pp) Pablo Casado. Ieri il Pp ha presentato al Congresso dei deputati una proposta alternativa dopo che nelle ultime settimane "è aumentato drammaticamente" il numero degli arrivi di imbarcazioni nelle Isole Canarie, Andalusia, Murcia e Alicante. Secondo i popolari, "si sta producendo un'azione coordinata da parte delle mafie" che gestiscono i traffici. Questa situazione rappresenterebbe un "serio rischio" per la salute pubblica in quanto è stato rilevato che un numero elevato di questi immigrati irregolari "sono o possono essere" contagiati da coronavirus e, pertanto, dovrebbero essere messi in quarantena negli ospedali da campo". Il Pp, dunque, ha esortato il governo a "garantire l'arrivo legale e ordinato" dell'immigrazione in Spagna combattendo, in particolare, contro le mafie che trafficano persone attraverso l'arrivo di barche sulle coste spagnole e mettendo a disposizione dei consigli comunali e delle comunità gli edifici statali che possono essere trasformati in ospedali da campo. Il Pp ha chiesto, poi, che in questi ospedali vengano effettuati "controlli esaustivi" da parte della polizia nazionale e la Guardia civil per evitare possibili fughe.(Spm)