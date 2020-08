M5s: Giulia Grillo, non lascio il Movimento, c'è stato un malinteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore c'è stato un malinteso secondo cui sarei passata al Misto. Non è così. E' stata una battuta anche provocatoria. E' vero che ci sono cose che non vanno e io l'ho sempre detto". Così Giulia Grillo, ex ministro della Salute, smentisce su Facebook la sua uscita dal M5s. "Tranquillizzo tutti, non sono passata al Misto e spero di non dovermene mai andare dal Movimento perché per me sarebbe molto doloroso", spiega Grillo. (Com)