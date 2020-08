Usa: attesa oggi decisione di Cuomo su riapertura delle scuole a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, dovrebbe annunciare oggi la sua decisione sulla riapertura delle scuole statali in autunno. È quanto riferisce l’emittente “Cnn”. Il mese scorso Cuomo aveva ribadito che una decisione finale su quando e come riaprire le scuole nello Stato sarebbe stata presa nella prima settimana di agosto. “Tra il 1 al 7 agosto lo Stato annuncerà la decisione sulla riapertura o meno delle scuole", aveva detto il governatore, sottolineando che qualsiasi decisione riguardante le scuole spetta agli Stati, dopo che Trump aveva minacciato di tagliare i finanziamenti alle scuole che non riapriranno in autunno. "Apriremo le scuole se sarà sicuro aprirle", aveva detto Cuomo. "Tanto per essere chiari, il governo federale non ha alcuna autorità legale quando si tratta di scuola", aveva aggiunto.(Nys)