Torino: aeroporto di Caselle, nuove rotte di Blue Air verso Bari e Cagliari

- Crescono le operazioni di Blue Air in Italia con l’aggiunta di un aeromobile sulla base di Torino a partire da settembre 2020. Due nuove rotte e aumento di frequenze sui voli nazionali già operati da Torino. Blue Air incrementa la propria offerta di voli nazionali da Torino: 7 rotte, di cui 2 nuove, con doppio volo giornaliero per Catania, un volo giornaliero per Lamezia Terme e nuovi collegamenti per Bari (a partire dal 7 settembre) e per Cagliari (a partire dal 7 settembre), che si aggiungono ai voli per Napoli, Alghero e Trapani. Blue Air volerà così verso 8 destinazioni dalla propria base di Torino. Torino – Catania: 13 voli settimanali; Torino – Lamezia Terme: 7 voli settimanali; Torino – Bari: 6 voli settimanali; Torino – Cagliari: 4 voli settimanali; Torino – Napoli: 4 voli settimanali; Torino – Alghero: 3 voli settimanali; Torino – Trapani: 2 voli settimanali; Torino - Bacau: 3 voli settimanali. Tutti i voli sono in vendita da oggi sul sito web www.flybueair.com. (segue) (Rpi)