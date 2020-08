Bosnia: Dipartimento di Stato Usa, interferenze da Mosca nelle ultime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia avrebbe interferito nelle ultime elezioni parlamentari tenute in Bosnia-Erzegovina: è quanto contenuto nell'ultimo report del Dipartimento di Stato Usa sulle politiche di disinformazione e sul sistema di propaganda russo, secondo quanto rilancia oggi il sito bosniaco "Klix". Il rapporto, pubblicato in più di 70 pagine e denominato Pillars of Russia's disinformation and propaganda ecosystem, tratta fra le altre cose l'influenza della Russia in Bosnia-Erzegovina. La relazione indica l'esistenza di un'organizzazione a Mosca denominata Catehon che avrebbe l'obiettivo di diffondere messaggi anti-occidentali. Fra gli sponsor dell'organizzazione ci sarebbe Konstantin Malofejev, già stato sanzionato in passato dagli Stati Uniti come "finanziatore del separatismo russo in Crimea" e nell'Ucraina orientale. (segue) (Seb)