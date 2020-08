Bosnia: Dipartimento di Stato Usa, interferenze da Mosca nelle ultime elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i resoconti dei media, Malofejev sarebbe stato coinvolto nell'annessione della Crimea, avrebbe sostenuto le forze separatiste nel Donbas, interferito nelle elezioni in Bosnia-Erzegovina e partecipato alle acquisizioni dei media in Grecia, Bulgaria e Serbia. Catechon promuove questi obiettivi attraverso la disinformazione e la propaganda", ha concluso la relazione del Dipartimento di Stato. Il rapporto ricorda inoltre che Malofejev era coinvolto in attività russe che avevano come obiettivo quello di impedire l'adesione del Montenegro alla Nato. (Seb)