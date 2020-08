Sicilia: Musumeci, abbiamo dovere di potenziare sanità nel Nisseno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale Ruggiero Razza ha spiegato: "Il cuore dell'isola è la Sicilia centrale. Rilanciare il Cefpas, l'alta formazione, significa fare un investimento in conoscenza. L'auspicio è che da questa rinascita del Centro possa emergere un vero e proprio campus per metterlo a disposizione dei giovani che vogliono formarsi. Una struttura rigenerata in grado di avviare una contaminazione positiva che in questa parte della Sicilia mancava. Insomma, siamo pronti ad accogliere una vera e propria svolta". Quindi ha concluso: "Non possiamo più permetterci di non affrontare il tema del biocontenimento. Il Cefpas, in questo senso, svolgerà un ruolo di formazione e assistenza anche attraverso le proprie sedi decentrate". Razza ha infine annunciato che "presto inizieranno i corsi di Medicina generale all'università della Sicilia centrale Kore di Enna. (Ren)