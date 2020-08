Decreto Agosto: Giacomoni (FI), blocco licenziamenti non risolve problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, sottolinea che "la proroga del blocco dei licenziamenti e della Cassa integrazione è una misura di emergenza, che rinvia i problemi di qualche mese ma non li risolve. Il governo dovrebbe concentrare gli sforzi soprattutto nell'aiutare veramente le imprese che stanno provando a reagire. Lo Stato - aggiunge il parlamentare in una nota - si faccia carico di tutti i contributi da pagare per i prossimi mesi. Le aziende così potranno tornare a produrre con un costo del lavoro dimezzato, pagando solo quello che va direttamente al lavoratore, che a sua volta percepirà uno stipendio pieno e non ridotto del 20 per cento come avviene con la Cassa integrazione. Lo Stato avrà un risparmio perché anziché pagare l'80 per cento della Cassa integrazione pagherà il 33 per cento dei contributi a quei settori in crisi che provano a riaprire la loro attività". L'esponente di FI prosegue: "Il nostro obbiettivo non può essere la semplice sopravvivenza per qualche mese in più. Le aziende devono poter tornare a produrre, a fare utili, a creare ricchezza e posti di lavoro. Persistere con il solo blocco dei licenziamenti, senza preoccuparsi di far ripartire l'economia, vuol dire costringere gli imprenditori a pagare stipendi pieni che non possono permettersi di pagare oppure - conclude Giacomoni - lo Stato a pagare l'80 per cento per la Cassa integrazione senza che questo serva a far ripartire le attività produttive, né a garantire il futuro degli italiani". (Com)