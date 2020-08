Messico: inflazione a luglio al 3,62 per cento, record ultimi cinque mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi, ha fatto registrare un incremento dello 0,40 per cento sulle due settimane e del 3,85 per cento su anno. Un valore appena inferiore al 3,87 per cento battuto ad aprile. In questa voce, gli aumenti maggiori si sono registrati nel prezzo delle merci, il 5,19 per cento su anno: per trovare un dato analogo, il 5,78 per cento, occorre tornare a gennaio del 2018. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato del 2,92 per cento su anno e dello 1,48 per cento sulla fine di giugno. (segue) (Mec)