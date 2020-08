Speciale scuola: assessore Lazio, bene protocollo su ripresa in sicurezza anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo molto positiva la firma del protocollo d'intesa nazionale per il contenimento della diffusione del Covid19 e per garantire la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico siglato tra il Ministro Azzolina e le sigle sindacali della scuola". Lo dichiara in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, formazione, scuola e diritto allo studio universitario della Regione Lazio. "Si tratta di un accordo importante che contiene tutte le misure da adottare per garantire la tutela della salute delle studentesse, degli studenti, del corpo docente e di tutto il personale, offrendo regole precise agli istituti scolastici - spiega l'assessore Di Berardino -. Come Regione Lazio, così come avvenuto in occasione della ripresa in sicurezza delle attività produttive, garantiremo tutto l'impegno per l'applicazione puntuale del protocollo su tutto il nostro territorio". (Com)