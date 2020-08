Speciale scuola: Pittoni (Lega), ministro spieghi perché ha ritenuto opportuno partecipare a concorso pur con un incarico politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Mario Pittoni, vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Scuola del partito, rileva che "la Azzolina non finisce mai di sorprendere: dopo non aver ascoltato e assunto i precari, essere stata commissariata senza accorgersene, aver ridicolizzato la scuola italiana con la nota vicenda dei banchi a rotelle - continua il parlamentare in una nota -, ora regala un'altra perla col concorso da dirigente scolastico, autorizzando l'assunzione di 450 unità vincitrici del concorso bandito nel 2017 tra cui lei stessa. Ovviamente il posto se lo è soltanto assegnato in attesa di concludere il mandato da ministro, ma come si concilia la partecipazione a una selezione concorsuale quando già copriva un incarico politico di rilievo proprio in ambito scolastico? Ragioni di opportunità", osserva l'esponente leghista, "alle quali a parole il Movimento cinque stelle si dice sensibile, non le hanno suggerito di rinunciare rimandando la partecipazione a un periodo successivo? Non si nasconda, non cerchi diversivi, risponda con chiarezza: lo deve alle cittadine e ai cittadini che cercano di inserirsi nel mondo della scuola - conclude Pittoni - seguendo regole e procedure che proprio lei sta rendendo sempre più irte di ostacoli". (Com)