Speciale scuola: ministero Istruzione, su concorso a dirigente scolastico nessun conflitto interessi

- Con riferimento a notizie che circolano in Rete e alle dichiarazioni di alcuni deputati della Lega, il ministero dell'Istruzione fa sapere che non c'è nessun conflitto di interessi in merito al concorso per dirigenti scolastici. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Le assunzioni e lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso, cui la ministra Lucia Azzolina ha legittimamente partecipato, sono di stretta competenza del ministero (cioè dell'Amministrazione) e non della ministra, in base a un principio di netta separazione del potere politico dalla funzione amministrativa ("all'esclusivo servizio della Nazione", secondo l'articolo 98 della Carta Costituzionale). Dette assunzioni, a maggior ragione in periodo di emergenza sanitaria, servono a dare dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche. Smettere di assumere solo perché fra i vincitori di quel concorso figura anche la ministra, che si è iscritta alle prove nel 2017, quando era solo una docente, e lo ha regolarmente superato - conclude la nota -, sarebbe un illecito, oltre a ledere l'organizzazione delle scuole. (Com)