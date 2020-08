Angola: firmati accordi di reciproca protezione degli investimenti con 10 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Angola ha siglato 10 accordi per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Appri) firmati con altrettanti Paesi, oltre a tre in fase di negoziazione. Tali accordi, secondo quanto riferito da una fonte vicine all'Agenzia per gli investimenti privati e la promozione delle esportazioni (Aipex) citate dal quotidiano "Jornal de Angola", sono essenzialmente volti a creare condizioni favorevoli alla promozione e alla realizzazione di investimenti nel territorio delle parti contraenti. Parlando a margine di un seminario promosso dall’Aipex per affrontare la questione, la fonte ha indicato che i paesi che hanno sottoscritto l'Appri con l'Angola sono il Sudafrica, la Guinea-Bissau, Capo Verde, il Portogallo, la Spagna, la Germania, il Regno Unito, l'Italia, la Russia e la Francia. La firma di contratti di questo tipo con Giappone, Ucraina e Bielorussia è in fase di negoziazione, ha aggiunto la fonte, che valuta la vigenza di questi accordi nell’ordine giuridico angolano a causa dell'importanza che gli investitori attribuiscono alla rimozione dei rischi. Inoltre, 2.570 progetti di impatto economico e sociale, dei tremila e 433 inizialmente previsti, saranno realizzati dal governo nell'ambito del piano di sviluppo nazionale (Pdn) rivisto (2018-2022). La priorità nel piano rivisto va alle azioni o programmi che accelereranno il processo di diversificazione dell'economia e anche ai settori dell'istruzione, della sanità e dell’azione sociale, i cui fondi saranno garantiti con risorse ordinarie del tesoro. La priorità dei progetti, per il periodo dal 2020 al 2022, è quella di potenziare lo sviluppo socio-economico del Paese, per garantire che l'evoluzione del tasso di crescita reale del Pil non petrolifero continui ad essere positiva, promuovendo il suo incremento medio annuo di almeno il 2 per cento nel periodo dal 2020 al 2022. (Res)