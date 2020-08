Secondo Erdogan l'accordo tra Grecia ed Egitto sui confini marittimi non ha alcun valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo marittimo tra la Grecia e l'Egitto è "inutile" e insignificante per la Zona economica esclusiva (Zee) nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante un punto stampa a Istanbul. "L'accordo tra Grecia ed Egitto non ha alcun valore", ha detto Erdogan. "Non c'è bisogno di discutere con coloro che non hanno diritti, specialmente per quanto riguarda le giurisdizioni marittime", ha aggiunto Erdogan. L'accordo è stato firmato ieri al Cairo dai ministri degli Esteri dei due paesi Nikos Dendias e Sameh Shoukry e di fatto si contrappone al memorandum Turchia-Libia firmato lo scorso anno che delimitava i confini marittimi dei due paesi senza tenere conto delle acque territoriali di Grecia ed Egitto. Secondo il premier Kyriakos Mitsotakis, l’intesa ha inaugurato una nuova realtà basata sul diritto internazionale. Secondo il primo ministro ellenico, con quest’intesa si "crea una nuova realtà nel Mediterraneo orientale in quanto viene ripristinata la legalità nella regione, una legalità che il memorandum illegale e infondato Turchia-Libia ha cercato di sfidare", ha detto Mitsotakis citato dal quotidiano “Kathimerini”. "Con l'Egitto, come abbiamo fatto con l'Italia qualche mese fa, abbiamo dimostrato che il rispetto del diritto internazionale è l'unica via per la sicurezza, la pace, la stabilità e le relazioni di buon vicinato", ha detto il capo del governo ellenico.Facendo eco alle parole del premier, Dendias ha salutato "l'accordo reciprocamente vantaggioso" che si basa sui principi del diritto internazionale e del diritto del mare, aggiungendo che contribuirà alla stabilità e alla sicurezza della regione. "L'accordo conferma e consolida il diritto delle nostre isole a una piattaforma continentale e a una Zona economica esclusiva", ha detto Dendias denunciando il memorandum Turchia-Libia come nullo e legalmente infondato. "È finito nel bidone della spazzatura, a cui è sempre appartenuto", ha detto. Come previsto, Ankara ha respinto l'accordo fra Atene e Il Cairo, attraverso il suo ministero degli Esteri che in una nota ha definito l’accordo nullo poiché include l'area della piattaforma continentale della Turchia e viola anche i diritti marittimi della Libia.Tuttavia, fonti diplomatiche greche hanno affermato che l'accordo di ieri fa parte di una più ampia strategia di risoluzione delle questioni bilaterali in sospeso, costruendo alleanze con paesi terzi in modo da promuovere gli interessi nazionali basati sul rispetto del diritto internazionale. Le stesse fonti citate da “Kathimerini” hanno sottolineato che si tratta di un accordo equilibrato, pienamente in linea con il diritto del mare in quanto è stato applicato nella pratica e nella giurisprudenza. "La nostra ferma posizione secondo cui le isole hanno diritti sovrani sulla piattaforma continentale e sulla Zee è solennemente confermata... l'influenza delle nostre isole nelle loro zone marittime circostanti è garantita", ha detto una fonte diplomatica, aggiungendo che il messaggio inviato in tutte le direzioni è che la Grecia non sigla accordi illegali, né costringe altri paesi ad agire in tal senso. "Ci auguriamo che la Turchia e la Libia capiranno e si armonizzeranno con questa realtà in modo che tutte le relative questioni in sospeso possano essere risolte", ha detto la fonte. (Tua)