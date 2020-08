Libano: saudita Ksrelief invia due aerei con aiuti umanitari dopo esplosioni Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (Ksrelief) ha inviato oggi in Libano due aerei con aiuti umanitari per le drammatiche esplosioni che hanno colpito il porto di Beirut. Lo riferisce sul suo profilo Twitter l’organizzazione saudita. Gli aerei contengono più di 120 tonnellate di medicine, attrezzature, aiuti alimentari e forniture mediche e una squadra di specialisti del KSRelief, incaricata di seguire e supervisionare le operazioni di soccorso. L’ambasciatore dell’Arabia Saudita a Beirut, Walid bin Abdullah Bukhari, ha salutato l’arrivo del “ponte aereo” saudita definendolo un “chiaro messaggio” e una “posizione di solidarietà” nei confronti del popolo libanese. Il diplomatico ha anche affermato che i sauditi resteranno in campo “al fianco dei libanesi” e che “gli aiuti proseguiranno”. (Res)