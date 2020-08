Italia-Arabia Saudita: ministro Esteri Bin Farhan incontra a Roma omologo Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al Saud, è stato ricevuto oggi alla Farnesina, dall’omologo italiano, Luigi Di Maio. Lo ha riferito lo stesso responsabile della diplomazia saudita in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Oggi ho avuto un buon incontro con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio a Roma. Abbiamo evidenziato le forti relazioni saudite-italiane e discusso del ruolo dei nostri Paesi nel mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione e nel mondo”, ha riferito il ministro saudita in una nota. Quella di oggi è la prima visita del ministro degli Esteri saudita in Italia dalla sua nomina avvenuta il 23 ottobre 2019. (segue) (Res)