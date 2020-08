Italia-Arabia Saudita: ministro Esteri Bin Farhan incontra a Roma omologo Di Maio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni Italia e Arabia Saudita hanno assistito ad un rilancio delle proprie relazioni bilaterali soprattutto in campo economico e commerciale. In base ai dati Istat relativi al 2019 mostrano una bilancia commerciale pari a 7,04 miliardi di euro. Le esportazioni dell’Italia verso il Paese del Golfo si sono attestate lo scorso anno a 3,27 miliardi di euro, mentre le importazioni a 3,79 miliardi. L'analisi della composizione dell'export italiano evidenzia che oltre la metà del paniere qui esportato (53 per cento) è rappresentato da quattro voci: macchinari; macchine, apparecchi e materiale elettrico; mobili; opere di ghisa, ferro e acciaio. I dati dei primi tre mesi del 2020 mostrano un leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2019, con il totale degli scambi pari a 2,21 miliardi di euro in leggero aumento rispetto al dato dello scorso anno pari a 2,12 miliardi di euro. Le esportazioni che si sono attestate a 986,61 milioni di euro, in calo del 19 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (1.029,2 milioni di euro), mentre le importazioni hanno fatto registrare un leggero aumento (9 per cento) attestandosi a 1,22 miliardi di euro nel periodo di riferimento. (Res)