Roma: Bernini (FI), nomina Piantedosi ottima notizia

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "desidero esprimere il mio più caloroso augurio di buon lavoro al nuovo prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Un autentico servitore dello Stato, un uomo di grandissima esperienza e professionalità, che ha avuto modo di dimostrare sia da prefetto di Bologna che come capo di gabinetto al Viminale. Un’ottima notizia per la città di Roma e per la Capitale d’Italia, che sta attraversando un momento difficile dal quale, grazie anche alla determinazione e alla capacità di azione di Piantedosi, siamo certi potrà presto uscire. Auguri”.(com)