- "Promessa mantenuta. Le spese sostenute per la ristrutturazione energetica e antisismica delle nostre case saranno a costo zero grazie al superbonus al 110 per cento del valore dell'intervento. Una misura straordinaria per l'edilizia di qualità e per i risparmi degli italiani". Lo ha scritto su Twitter la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s). (Rin)