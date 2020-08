Roma, Bernini (Fi): nomina prefetto Piantedosi ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini in una nota esprime il suo "più caloroso augurio di buon lavoro al nuovo prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Un autentico servitore dello Stato, un uomo di grandissima esperienza e professionalità, che ha avuto modo di dimostrare sia da prefetto di Bologna che come capo di gabinetto al Viminale. Un'ottima notizia per la città di Roma e per la Capitale d'Italia, che sta attraversando un momento difficile dal quale, grazie anche alla determinazione e alla capacità di azione di Piantedosi, siamo certi potrà presto uscire. Auguri". (Com)