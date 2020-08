Speciale scuola: Salvini, famiglie, studenti e personale non meritano Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Nessuna certezza su ingressi scaglionati, classi aggiuntive per gli alunni, futuro dei precari. Niente piano straordinario di edilizia scolastica. Dal ministero - prosegue l'ex ministro dell'Interno in una nota - ennesimo bluff sulla pelle di famiglie, studenti e personale scolastico. In Italia c’è una sola persona pienamente soddisfatta del ministro Azzolina: è la stessa Azzolina, aspirante dirigente scolastico, che aveva partecipato a un concorso e ora potrebbe essere assunta grazie a una autorizzazione del suo stesso ministero, alla faccia dei precari che non sono membri del governo. La scuola italiana", conclude l'ex vicepremier, "merita di più e soprattutto non merita la Azzolina: né come ministro, né come dirigente". (Com)