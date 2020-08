Speciale scuola: Bernini (FI), per i presidi missione impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, rileva che "il protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole siglato stamani è un manifesto di buone intenzioni che arriva drammaticamente in ritardo e che affida ai dirigenti scolastici una missione quasi impossibile. Non basta infatti la firma di un documento - continua la parlamentare in una nota - a colmare l’inerzia del governo e il deficit di programmazione accumulato in questi mesi. Troppe misure vengono rimandate a successivi provvedimenti, ma manca in tutta evidenza il tempo per reperire nuovi spazi e assicurare il necessario aumento di personale docente e non docente. Il peso", conclude l'esponente di FI, "ricadrà quindi tutto su presidi, insegnanti e famiglie". (Com)