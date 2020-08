Speciale scuola: Bernini (FI), Azzolina smentisca assunzione sé stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Azzolina, già docente precaria in Liguria, entrata in ruolo a Biella, ha vinto il contestato concorso per presidi quando era già deputata del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Cultura della Camera, che di concorsi scolastici si occupa per statuto. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Il ministero da lei guidato, poi, si è opposto alla sentenza del Tar che dava ragione alla richiesta degli esclusi di poter vagliare gli atti del concorso: in attesa del Consiglio di Stato, ora giunge notizia che, autorizzando l’assunzione di 450 dirigenti scolastici, la ministra avrebbe assunto anche sé stessa, che spero venga immediatamente smentita. Oppure il conflitto di interessi per i Cinque Stelle vale solo quando riguarda gli altri?”, ha detto. (Com)