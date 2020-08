Speciale scuola: Lombardi (M5s), Consiglio Lazio ok a odg per sostegno famiglie e fine precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio, nella seduta straordinaria dedicata agli interventi per l'edilizia scolastica e le misure da adottare per l'apertura del nuovo anno scolastico a fronte dell'emergenza coronavirus, ha approvato due ordini del giorno, a prima firma della capogruppo del M5s Roberta Lombardi, a sostegno delle famiglie e per il reclutamento di personale scolastico, docenti e personale amministrativo nelle scuole. "Con il primo ordine del giorno - spiega in una nota Lombardi -, è stato chiesto che la Giunta si impegni per attivare misure di finanziamento a fondo perduto che consentano, a famiglie con Isee inferiore ad euro 50.000,00 di acquistare bonus mensili per i servizi di dopo scuola. In alternativa si potranno erogare contributi e finanziamenti agli enti locali affinché possano stipulare convenzioni con le scuole, per sostenere tali servizi gratuiti. Con la ripresa del prossimo anno scolastico - continua Lombardi -, per evitare sovraffollamenti, anche sui mezzi pubblici, ed il giusto distanziamento tra gli alunni, gli orari delle scuole subiranno uno spostamento ed una riduzione a causa della necessità di organizzare più gruppi di apprendimento. Non tutte le famiglie, specie per chi ha più figli in classi o scuole diverse, avranno la possibilità – anche per esigenze lavorative - di accompagnare a casa lo studente che esce due o tre ore prima. Da qui l' esigenza di incentivare il doposcuola nei vari istituti scolastici, garantendone la gratuità per le famiglie meno abbienti". (Com)