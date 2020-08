Migranti: Oim e Unhcr piangono la morte di 27 persone al largo della costa dell'Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si sono dette “profondamente addolorate” per la tragica morte di 27 persone al largo della costa dell'Africa occidentale, tra la città mauritana di Nouadhibou e Dakhla, nel Sahara occidentale. Un unico sopravvissuto è stato portato nella città di Nouadhibou a seguito di un'operazione di salvataggio da parte della guardia costiera mauritana ieri. Oim, Unhcr e i partner stanno fornendo assistenza umanitaria, come il supporto medico e psicologico. È quanto si legge in una nota congiunta delle due agenzie. “Nonostante le restrizioni di mobilità a causa del Covid-19, i migranti sono ancora costretti a intraprendere viaggi rischiosi”, ha detto il capo della missione dell'Oim Mauritania, Laura Lungarotti. “Mentre continuiamo a fornire assistenza umanitaria insieme al governo della Mauritania e alla società civile, rimane la necessita' di procedure prevedibili di salvataggio e di assistenza, a maggior ragione finché le misure di salute pubblica sono in vigore”, ha aggiunto. “Queste morti si possono impedire e si possono evitare”, ha dichiarato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale. “Dobbiamo agire per colpire i trafficanti che offrono a migranti e rifugiati false promesse di un passaggio sicuro verso l'Europa. Allo stesso tempo, dobbiamo offrire protezione e servizi efficaci alle persone nei Paesi di asilo e di transito per rafforzare la loro inclusione socio-economica e l'integrazione con le comunità di accoglienza, in modo che non sentano la disperazione che li spinge a rischiare la vita in questi viaggi disperati”, ha aggiunto. (segue) (Com)