Migranti: Oim e Unhcr piangono la morte di 27 persone al largo della costa dell'Africa occidentale (2)

- Si ritiene che l'imbarcazione fosse partita da Dakhla, nel Sahara occidentale, qualche giorno fa e che si stesse dirigendo verso le isole Canarie prima di riscontrare problemi al motore. Le persone a bordo sono rimaste bloccate in mare e hanno iniziato a soffrire di estrema disidratazione. Provenivano per lo più dall'Africa subsahariana e comprendevano anche dei guineani. Oim e Unhcr chiedono agli Stati di intensificare gli sforzi per smantellare le reti della tratta di essere umani che prosperano grazie alla disperazione di migranti e rifugiati che cercano di arrivare in Europa, anche attraverso una maggiore cooperazione per identificare, perseguire e sanzionare i responsabili. Questo dovrebbe andare di pari passo con un aumento dei canali sicuri e regolari per l'asilo e la migrazione per fornire alternative credibili alle pericolose traversate in mare. (Com)