© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri al nuovo Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, siamo pronti a collaborare nella lotta al Covid-19 per difendere Roma Capitale. Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento a Gerarda Pantalone per lo straordinario lavoro svolto". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)