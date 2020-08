Roma: Bordoni (Lega), buon lavoro a nuovo prefetto Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al prefetto Matteo Piantedosi vanno i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico alla guida della Prefettura di Roma. Un uomo, rigoroso e capace che saprà gestire al meglio la sicurezza nella Capitale. Sono certo che nel nuovo e delicato ruolo saprà mettere a frutto le sue riconosciute doti professionali di autentico servitore dello Stato. A lui le mie più vive congratulazioni per un lavoro proficuo e incisivo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. (Com)