Milano: ferma un veicolo in autostrada e si finge poliziotto per un controllo, denunciato

- Un cinquantottenne di Gallarate (Varese) con alcuni precedenti di polizia è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona. Lo scorso 16 luglio alla guida della sua utilitaria, mentre percorreva l’A4 all’altezza di Milano, senza apparente motivo ha affiancato un automobilista, invitandolo ad accostare il mezzo. L’ignaro automobilista, residente nella bergamasca, pensando di avere qualche problema al veicolo si è fermato nella prima area di sosta ed è stato avvicinato dal 58enne che a quel punto si è qualificato come “poliziotto in servizio presso la Polizia stradale di Gallarate”. Il falso poliziotto ha inscenato quindi un inverosimile controllo all’automobile, paventando sanzioni alle norme del codice dalla strada e, probabilmente per dar credito alla sua falsa qualifica, si è fatto ben notare mentre s’infilava una pistola alla cinta. A qual punto ha offerto una scappatoia all’automobilista, dicendogli che per questa volta avrebbe chiuso un occhio, ma che lo avrebbe ricontattato per verificare la messa in regola del veicolo. (segue) (com)