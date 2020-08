Milano: ferma un veicolo in autostrada e si finge poliziotto per un controllo, denunciato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo fermato si è quindi rimesso in marcia, ma insospettito dallo strano agente, ha allertato la polizia, giunta immediatamente per identificare il malfattore. Una volta risaliti alla sua identità, le Volanti del commissariato di Gallarate hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato, ancora a bordo del veicolo, la pistola, rivelatasi una riproduzione in plastica priva del tappo rosso. Non è ancora chiaro - spiega una nota della Questura di Varese - se il fine del gesto fosse quello di estorcere una somma di denaro o semplicemente un atto di emulazione nei confronti delle forze dell’ordine. Il 58enne infatti non ha infatti fornito una spiegazione plausibile del suo comportamento. È stato denunciato per sostituzione di persona e la finta arma è stata sequestrata. (com)