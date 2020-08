Bulgaria: polizia rimuove accampamenti dei dimostranti presso gli incroci stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia bulgara ha rimosso le tende che erano state montate presso gli incroci principali di Sofia dai manifestanti delle proteste antigovernative. Secondo quanto riporta la stampa locale, le forze dell'ordine hanno ordinato attraverso altoparlanti di sgomberare le carreggiate stradali. Sono 12 le persone arrestate e poi rilasciate, tra cui uno degli organizzatori delle proteste, Arman Babikyan, e l'attivista Manol Glisev. Di queste 12 persone, 8 sono state arrestate perché si sono rifiutate di obbedire agli ordini della polizia mentre 3 erano prive di documenti d'identità. Il vicedirettore della polizia di Sofia, Toni Todorov, ha spiegato oggi in conferenza stampa che la decisione di rimuovere le tende è stata presa per evitare un aumento delle tensioni a causa del malcontento della cittadinanza per il blocco del traffico. (segue) (Bus)