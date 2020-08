Bulgaria: polizia rimuove accampamenti dei dimostranti presso gli incroci stradali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste contro il governo coincidono con lo scontro istituzionale che negli ultimi mesi si è inasprito fra il premier Bojko Borisov, esponente del partito conservatore Gerb, e il capo dello Stato, il socialista Rumen Radev. Nella giornata di ieri il gruppo parlamentare del Partito socialista bulgaro (Bsp) ha annunciato la richiesta di una seduta straordinaria del parlamento, da tenersi il 10 agosto, per discutere le misure economiche adottate dal governo a seguito della pandemia. La leader del Partito socialista bulgaro, Kornelia Ninova, ha precisato che l'intenzione è quella di far approvare ai deputati una mozione che obbliga il Consiglio dei ministri a presentare un aggiornamento del bilancio statale. I socialisti richiedono inoltre un'audizione del primo ministro Borisov e del ministro dell'Interno sugli scontri e le violenze contro giornalisti e manifestanti accaduti in concomitanza con il congresso nazionale del Gerb dello scorso 5 agosto. Ninova ha infine dichiarato che, a seconda dell'aggiornamento di bilancio presentato dal governo, il Partito socialista deciderà se sostenere o meno la manovra. (segue) (Bus)