Bulgaria: polizia rimuove accampamenti dei dimostranti presso gli incroci stradali (8)

- Il Partito socialista ha presentato lo scorso 15 luglio una mozione di sfiducia contro il governo di Borisov, motivando la decisione con "il fallimento" dell'esecutivo nel combattere la corruzione. La polemica politica è proseguita il 16 luglio, quando il vicepresidente del parlamento bulgaro, Valeri Simeonov, ha dichiarato che il governo completerà il proprio mandato fino alla scadenza naturale e le prossime elezioni parlamentari si terranno nella primavera del 2021. Simeonov, che è anche leader del Fronte nazionale per la salvezza della Bulgaria (Nfsb), forza politica all'interno della coalizione di destra Patrioti uniti alleata di Gerb, ha aggiunto che la maggioranza concentrerà gli sforzi per contrastare il voto di sfiducia chiesto e dopo il voto in parlamento si terrà un rimpasto di governo. (segue) (Bus)