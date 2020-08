Bulgaria: polizia rimuove accampamenti dei dimostranti presso gli incroci stradali (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 luglio il premier Borisov ha chiesto le dimissioni di tre ministri, quello delle Finanze Vladislav Goranov, dell'Economia Emil Karanikolov e dell'Interno Mladen Marinov. La decisione è stata presa dopo un incontro fra Borisov, leader di Gerb, e i coordinatori regionali della forza politica con l'obiettivo di rigettare e smentire le "insinuazioni" su uno stretto legame fra Gerb e il Movimento per i diritti e la libertà, partito d'opposizione rappresentativo della componente turca. Il leader del Movimento per i diritti e la libertà, Ahmed Dogan, è stato al centro della polemica politica a causa della sua residenza sul Mar Nero, sorvegliata dagli uomini della guardia presidenziale, il Servizio nazionale per la protezione (Nsp). (segue) (Bus)